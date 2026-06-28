NASA’nın Jet İtki Laboratuvarı, Grönland buz örtüsünün altında altmış yılı aşkın süredir gizli kalan Amerikan askeri üssü Camp Century’yi radarla tespit etti. Yapılan keşif, iklim krizi nedeniyle eriyen buzulların altındaki 180 ton radyoaktif atığın küresel bir sızıntı tehlikesi oluşturduğunu ortaya çıkardı. BUZ ALTINDAKİ GİZLİ NÜKLEER ŞEHİR ABD Ordusu tarafından 1959-1960 yıllarında inşa edilen üs, toplam uzunluğu 3 kilometreyi bulan 21 yer altı tünelinden oluşuyor. "Buz Kurdu Projesi" kapsamında kurulan tesiste, Soğuk Savaş döneminde 600 balistik füzenin gizlenmesi hedeflenmişti. Enerji ihtiyacı için nükleer reaktör kurulan tesis, karşılaşılan teknik zorluklar nedeniyle füzeler yerleştirilemeden 1967 yılında ordu tarafından tamamen kapatıldı. 2090 YILINA KADAR YÜZEYE ULAŞABİLİR Tesis kapatılırken nükleer reaktör sökülse de üssün tünellerinde yaklaşık 180 ton radyoaktif atık kaderine terk edildi. Askeri planlamacıların yüzeye asla çıkmayacağını düşündüğü atıklar, küresel ısınma nedeniyle bugün kritik tehlike arz ediyor. Buzul uzmanları, mevcut erime hızıyla 2090 yılı civarında tehlikeli maddelerin serbest kalabileceğini ve çevre felaketine yol açabileceğini bildirdi.

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