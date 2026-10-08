İsviçre’deki Rhone Buzulu’nda erimeyi yavaşlatmak amacıyla kullanılan koruyucu örtüler ve buzul tabanına izinsiz kazılan mağara etrafındaki hukuki ve çevresel tartışmalar derinleşiyor. Yapılan araştırmalar beyaz tekstil kaplamalarının bölgesel erimeyi azalttığını ortaya koysa da, uzmanlar bu yöntemin küresel iklim krizine çözüm olmadığını ve bölgede ciddi çevre kirliliğine yol açtığını belirtti.

ÖRTÜ ALTINDA ERİME ORANI %60 AZALDI

Glasiyolog Matthias Huss liderliğinde WSL, ETH Zürih ve Fribourg Üniversitesi araştırmacılarının yayımladığı çalışmaya göre, Rhone Buzulu’nda beyaz branda ile kaplanan 50 bin metrekarelik alanda erime, hemen yanındaki açık bölgeye kıyasla yaklaşık %60 oranında azaldı. Güneş radyasyonunu yansıtan beyaz tekstil sayesinde buzul altında yılda ortalama 4 metre daha az buz erimesi kaydedildi.

Yaklaşık 7 futbol sahası büyüklüğündeki bu alan, İsviçre’deki toplam örtülü buzul yüzeyinin dörtte birinden fazlasını oluştursa da, ülke genelindeki toplam buzul varlığının yalnızca %0,02’sine denk geliyor.

EKONOMİK MALİYETİ YÜKSEK

İsviçre genelinde son on yılda 1 metreküp buzu bir yıl boyunca muhafaza etmenin maliyeti 0,60 ile 7,90 İsviçre frangı arasında gerçekleşti. Yöntemle ülke çapında yılda 350 bin metreküpe kadar buz korunabiliyor ama uzmanlar tüm buzulları kaplamanın yıllık maliyetinin 1 milyar frangı aşacağını hesapladı.

Araştırmayı yürüten Matthias Huss, bu yöntemin erimeyi yalnızca yerel düzeyde yavaşlatabileceğini, tek kalıcı çözümün sera gazı emisyonlarını azaltmak olduğunu vurguladı.

RUHSATSIZ MAĞARA HAKKINDA İDARİ KARARLAR ALINDI

Yılda yaklaşık 100 bin ziyaretçi ağırlayan ve ulusal koruma altındaki alüvyon ovasında ruhsatsız olarak kazıldığı tespit edilen buzul mağarası hakkında idari kararlar alındı. Valais Eyalet Hükümeti, işletmecinin itirazını reddederek mağaranın kapatılmasına karar verdi.

Kantonal İnşaat Komisyonu da tehlikeli bölgede yer alan mağaraya erişim yolunu yasakladı. Buna karşın işletmeci, buzuldan kopmuş ve plastik örtülerle kaplı buz kütlesi üzerinden faaliyetini sürdürmek için hukuki mücadeleye devam ediyor.

ÖRTÜLER GÖLE BATAN MİKROPLASTİK RİSKİ TAŞIYOR

Öte yandan, bölgedeki koruma tedbirleri çevresel kaygıları da beraberinde getirdi. Valais Çevre Dairesi ve çevreci dernekler, yıpranan tekstil malzemelerinin parçalanarak buzul gölüne karıştığını ve Rhône Nehri'nin kaynağında mikroplastik kirliliği riski yarattığını saptadı.

Pro Natura, WWF ve Mountain Wilderness'ın da aralarında bulunduğu beş çevre örgütü, göl tabanına batan ve doğaya terk edilen plastik örtülerin tamamen temizlenmesi talebiyle topladıkları 10 binden fazla imzayı kanton yönetimine teslim etti.