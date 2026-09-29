Antarktika’nın beyaz buzulları arasında akan kırmızı renkli su, uzun yıllardır dikkat çeken doğal oluşumlardan biri. Taylor Buzulu’nda görülen ve Kan Şelalesi adı verilen oluşum, renginden dolayı kanı andırsa da kırmızılığın kaynağı demir bakımından zengin tuzlu su.

BUZULUN İÇİNDEN KIRMIZI SU ÇIKIYOR

Taylor Buzulu’nun içerisinden dışarı ulaşan tuzlu su, çevresindeki beyaz buz ve kar üzerinde belirgin kırmızı izler oluşturuyor. Bu görüntü nedeniyle oluşuma “Kan Şelalesi” adı verildi. Suyun sahip olduğu yüksek tuzluluk, Antarktika’nın düşük sıcaklıklarında tamamen donmasını zorlaştırıyor. Böylece buz tabakasının altındaki tuzlu su belirli noktalardan yüzeye ulaşabiliyor.

SU NEDEN KIRMIZIYA DÖNÜYOR?

Kan Şelalesi’nin kırmızı renginin temelinde demir bulunuyor. Buzulun altından gelen tuzlu su demir bakımından zengin bir yapıya sahip. Bu su yüzeye çıkıp havadaki oksijenle temas ettiğinde demir oksitleniyor. Paslanmaya benzer bu doğal kimyasal süreç sonucunda su kırmızı ve turuncu tonlarına dönüşerek buzulların üzerinde kanı andıran bir görüntü oluşturuyor.

BUZULUN ALTINDA TUZLU SU BULUNUYOR

Kan Şelalesi’ni besleyen su, Taylor Buzulu’nun altındaki kapalı ve tuzlu su sisteminden geliyor. Yüzeyden izole durumdaki bu su, içerdiği tuz ve mineraller nedeniyle çevresindeki buzdan farklı özellikler taşıyor. Demir bakımından zengin su, buzulun içerisindeki yolları takip ederek dışarı çıktığında oksijenle karşılaşıyor. Şelalenin karakteristik rengi de yüzeye ulaştıktan sonra belirgin hale geliyor.

GÖRÜNTÜSÜ KANI ANDIRSA DA NEDENİ TAMAMEN DOĞAL

Beyaz buzulun üzerinde yayılan koyu kırmızı renk, Kan Şelalesi’nin Antarktika’daki en dikkat çekici doğal oluşumlardan biri haline gelmesine neden oldu. Ancak ortaya çıkan görüntünün biyolojik bir kan akışıyla ilgisi bulunmuyor. Renk değişimi, demir içeren tuzlu suyun oksijenle temas ederek oksitlenmesi sonucunda meydana geliyor.