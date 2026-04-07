Antarktika kıtasında yürütülen jeolojik araştırmalar, bölgenin zengin mineral yataklarına ev sahipliği yaptığını ortaya koydu. Nature Climate Change dergisinde yayınlanan bir çalışma, buzların erimesiyle birlikte kıtanın altında gizli kalan altın, platin, bakır ve demir rezervlerine erişimin mümkün hale gelebileceğini belgeledi. Uzmanlar, iklim değişikliğinin etkisiyle 2300 yılına kadar bölgenin büyük bir kısmının buzsuz kalacağını ve dağlık alanlar ile kanyonların gün yüzüne çıkacağını tahmin ediyor.

2048 YILINDAN SONRA MADENCİLİK TARTIŞILABİLİR

Kıta üzerindeki kaynaklar şu an için Arjantin, Şili ve Birleşik Krallık gibi ülkelerin hak iddia ettiği bölgelerde bulunsa da, 1961 yılında yürürlüğe giren Antarktika Antlaşması her türlü madencilik faaliyetini kesin olarak yasakladı. 47 ülkenin imzacı olduğu bu uluslararası protokol, bölgeyi sadece barış ve bilimsel araştırmalar için koruma altına aldı. Ancak mevcut anlaşmanın katılımcı ülkeler tarafından revize edilmesinin talep edilebileceği 2048 yılından sonra, maden geliştirme faaliyetlerinin yeniden gündeme gelme ihtimali doğdu.

BUZ ÖRTÜSÜSÜZ ANTARKTİKA GÖRSELLEŞTİRİLDİ

Bilim insanları, güney kıtasının buz örtüsü olmadan nasıl görüneceğine dair simülasyonlar hazırlayarak bu kaynakların coğrafi dağılımını analiz etti. Araştırma sonuçları, deniz seviyesindeki yükselme ve buzulların çekilmesiyle birlikte Antarktika’nın jeopolitik öneminin artacağına işaret etti. Özellikle bakır ve platin gibi stratejik metallerin varlığı, kıtanın koruma altındaki statüsünün gelecekte uluslararası bir tartışma konusu olabileceğini gösterdi.

BİLİMSEL VE ASKERİ SINIRLANDIRMALAR DEVAM EDİYOR

Halen yürürlükte olan kurallara göre, 60. paralelin güneyindeki her türlü askeri faaliyet ve endüstriyel kaynak sömürüsü hukuka aykırı kabul ediliyor. Antarktika, insan varlığının sadece gözlem ve araştırma amaçlı sınırlandırıldığı bir bölge olarak statüsünü koruyor. Yetkililer, ekosistemin korunması adına mevcut kısıtlamaların sürdürülmesinin hayati önem taşıdığını hatırlatırken, erime hızının kaynaklara erişim iştahını artırmasından endişe duyduklarını bildirdi.