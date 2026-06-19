Çinli otomotiv devlerinin binek araç pazarında başlattığı elektrikli araç fırtınası, şimdi de Güney Amerika'nın en büyük toplu taşıma ağına sıçradı. Sektörün küresel liderlerinden BYD, Brezilya'da adeta bir "Çin istilası" gerçekleştirerek Mayıs 2026 itibarıyla ülkedeki elektrikli otobüs pazarının yaklaşık yüzde 45'ini tek başına ele geçirdi.

Brezilya Otomotiv Distribütörleri Federasyonu (Fenabrave) verilerine göre, 132 adetle tarihinin en yüksek aylık satış rakamına ulaşan elektrikli otobüs pazarında satılan her iki araçtan biri BYD imzasını taşıdı. Yılın ilk beş ayında toplam 311 elektrikli otobüsün trafiğe kaydolması, yeşil dönüşümün deneme aşamasından çıkıp ticari bir boyut kazandığını gösteriyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR SAO PAULO'DA YOĞUNLAŞMIŞ DURUMDA

Ancak Brezilya pazarına kıyasla elektrikli otobüs sayıları şimdilik mütevazı bir seviyede seyrediyor. Üstelik ülkedeki elektrikli otobüs filosunun yaklaşık yüzde 80'i, karbon emisyonunu azaltmak için katı kurallar uygulayan São Paulo şehrinde yoğunlaşmış durumda. Yaklaşık 1.300 elektrikli aracın hizmet verdiği São Paulo dışındaki eyaletlerde dönüşüm daha yavaş ilerlese de ülke genelinde tercihin yine BYD'den yana olacağı bekleniyor.