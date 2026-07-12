BYD'nin sağlayacağı sistemler, 5,2 GW kurulu güce sahip devasa bir güneş enerjisi santralinin en kritik parçası olacak. Toplam 19 GWh enerji depolama kapasitesine sahip olması planlanan tesis, güneşten elde edilen elektriği depolayarak günün her saati kesintisiz temiz enerji üretmeyi hedefliyor. Bu yönüyle RTC projesi, dünyanın en büyük güneş enerjisi ve batarya depolama tesislerinden biri olarak gösteriliyor.

BYD'nin üstlendiği 11,275 GWh'lik bölüm, enerji depolama sektöründe tek bir tesis için verilen en büyük siparişlerden biri olarak öne çıkıyor. Projenin ilk aşamasındaki 7,5 GWh'lik enerji depolama sözleşmesini bir diğer Çinli üretici Sungrow kazanmıştı. Böylece toplam 19 GWh'lik dev depolama kapasitesinin tamamı iki Çinli şirket tarafından sağlanmış olacak.

PROJEDE DEV BATARYALAR VAR

Projede BYD'nin yeni nesil Haohan enerji depolama sistemi kullanılacak. Şirket, elektrikli otomobillerde rüştünü ispatlayan Blade Battery teknolojisini temel alan ancak şebeke uygulamalarına özel olarak geliştirilen 2710 Ah kapasiteli büyük batarya hücrelerine yer veriyor. Bu hücreler, önceki nesillere kıyasla yüzde 300'ün üzerinde daha yüksek kapasite sunarken, daha az sayıda hücre bağlantısı gerektirdiği için batarya yönetim sisteminin de önemli ölçüde sadeleşmesini sağlıyor.

BYD'den yapılan açıklamaya göre yeni tasarım sayesinde mekanik bağlantı sayısı ciddi oranda azalırken, batarya yönetim sistemi karmaşıklığı da yüzde 70 ila 80 arasında düşüyor. Ayrıca standart 6 metrelik bir konteyner içerisine 10 MWh enerji depolama kapasitesi sığdırılabiliyor. Bu durum, aynı kapasite için çok daha küçük bir kurulum alanı ve daha düşük işletme maliyeti anlamına geliyor.

MALİYETLER DÜŞECEK

Bu büyük ölçekli proje, BYD'nin sabit enerji depolama alanındaki uzun vadeli küresel stratejisiyle de paralellik gösteriyor. Farklı batarya kimyaları üzerinde çalışırken enerji depolama sistemlerinin üretim maliyetini 0,04 dolar/Wh seviyesine indirmeyi hedefleyen Çinli üretici, otomotiv ve enerji depolama faaliyetlerinde aynı hammadde tedarik zincirini kullanıyor.