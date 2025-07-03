Çin’in en büyük elektrikli araç üreticisi BYD, ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret politikalarından kaynaklanan jeopolitik gerilimler ve belirsizlikler nedeniyle Meksika’da büyük bir fabrika kurma planlarını rafa kaldırdı.

Şirket, Amerika kıtasında büyümeye ilgi duyduğunu belirtse de yeni bir yatırım için henüz bir zaman çizelgesi olmadığını açıkladı.

BYD’nin İcra Başkan Yardımcısı Stella Li, “Jeopolitik konular otomotiv sektörü üzerinde büyük etkiye sahip. Şu anda herkes diğer ülkelerdeki stratejilerini yeniden değerlendiriyor. Kararımızı vermeden önce daha fazla netlik beklemek istiyoruz” dedi.