BYD’nin bölgesel üretim yaklaşımının bir parçası olarak hayata geçirilen anlaşma, Avrupa’daki tedarik zincirinin yapılandırılmasına yönelik atılan ilk adımlardan biri. 2025 yılı sonunda faaliyete geçmesi planlanan Macaristan’daki üretim tesisinde kullanılacak yüksek kaliteli düz çelik, doğrudan Avusturya’dan tedarik edilecek. Bu sayede hem lojistik avantaj sağlanacak hem de üretim kalitesi artırılacak.

İmzalar, BYD İcra Başkan Yardımcısı Stella Li ile Voestalpine CEO’su Herbert Eibensteiner’in katılımıyla Viyana’da düzenlenen törenle atıldı.

YETKİLİLERDEN İŞ BİRLİĞİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

BYD İcra Başkan Yardımcısı Stella Li, iş birliğini şu sözlerle değerlendirdi:

“Avrupa’daki üretimimizi büyütürken yerel tedarikçilerle güçlü bağlar kurmak bizim için kritik önemde. Avusturya çeliği, dünya genelinde kalitesiyle öne çıkıyor. Ayrıca coğrafi yakınlık, operasyonlarımızın verimliliğini artıracak.”

Voestalpine CEO’su Herbert Eibensteiner ise şunları ifade etti:

“Otomotiv sektörüne yönelik yüksek kaliteli ve sürdürülebilir çözümler sunuyoruz. Linz tesisimizde bu sonbahar itibarıyla BYD için üretime başlıyoruz. Bu iş birliğinin uzun vadeli bir ortaklığın temelini oluşturacağına inanıyoruz.”

AVRUPA'DA V2H TEKNOLOJİSİ İÇİN İLK DURAK AVUSTURYA

BYD, Avusturya’daki elektrikli araç pazarında bireysel kullanıcılar arasında yüzde 15 gibi yüksek bir pazar payına ulaşarak lider konuma yerleşti. Bu başarının ardından şirket, Avrupa Birliği sınırları içindeki ilk V2H (Vehicle-to-Home – Araçtan Eve Enerji Aktarımı) teknolojisini de Avusturya’da test etmeye hazırlanıyor.

Pilot uygulama, ülkedeki yaygın güneş paneli kullanımı nedeniyle Avusturya'da başlatılacak. Halihazırda Avusturya’daki evlerin yarısından fazlası güneş enerjisinden faydalanıyor. Bu durum, elektrikli araçların enerji kaynağı olarak eve destek sağlamasını daha işlevsel hâle getiriyor.

Şirket yetkilileri, BYD bayilerinden alınan geri bildirimlerde müşterilerin büyük kısmının V2H teknolojisinin ne zaman kullanıma sunulacağını merak ettiğini belirtti. Pilot projenin teknik detayları ve zaman çizelgesi ise önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacak.