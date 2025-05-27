Çinli otomobil üreticisi BYD, fiyat savaşında Tesla'ya ilk darbeyi vurdu. Bu yıl BYD'ye göre hisse kaybeden Tesla, en büyük rakibiyle baş etmekte zorlanıyor.

Şirketin 22 modelinde yüzde 34’e varan kampanyalı fiyatlarla başlattığı indirimler, Çin'deki elektrikli araç rekabetini keskinleştirirken yatırımcılar arasında uzun süreli bir fiyat savaşına dair endişelere yol açtı.

BYD, bu stratejisiyle sadece iç pazardaki üstünlüğünü korumayı değil aynı zamanda yurtdışında da büyümesini hızlandırmayı hedefliyor. Ancak son söz, Avrupa Komisyonu'nda olacak.

Tesla ise bu mücadelede ivme kaybediyor. 2025 yılı boyunca Avrupa satışlarında düşüş yaşayan şirket, geçtiğimiz ay ilk kez Avrupa pazarında BYD'nin gerisine düştü.

BYD, Nisan ayında Avrupa'da 7 bin 231 araç satarak Tesla'yı geçmeyi başardı. Uzmanlar, bu eğilimde Elon Musk'ın siyasi çıkışlarının yarattığı tepkinin etkili olduğunu belirtiyor.

AVRUPA'DA SATIŞLAR YÜZDE 52 DÜŞTÜ

Musk'ın siyaset sebebiyle popülerlik kaybetmesi, Tesla satışlarına yansıdı. Avrupa'da Tesla satışları yüzde 52 oranında düştü.

Öte yandan BYD, Avrupa’da artan satışlarını Macaristan’daki yeni fabrikasıyla kalıcı hale getirmeyi hedefliyor.

Fiyat indirimlerinin etkisi sadece satışlarda değil, hisselerde de kendini gösterdi. BYD'nin hisseleri yüzde 8’i aşan bir düşüş yaşarken, Geely, XPeng ve Great Wall gibi rakiplerin de hisseleri ciddi oranda geriledi.

Analistler, bu indirimlerin şirketlerin kar marjlarını baskılayabileceğini ama kısa vadede pazar payını korumak için zorunlu olabileceğini düşünüyor.

Citi’nin değerlendirmesine göre, bu kampanyalar satışlarda haftalık yüzde 30 ila 40 arasında artış sağlayabilir.

BYD'nin bu stratejisi Tesla ile olan farkı daha da açabilir. İlk çeyrekte 1 milyona yakın araç satan şirket, yıl sonuna kadar 5,5 milyon satış hedefliyor.

Aynı dönemde Tesla’nın satışları düşerken kâr marjı da BYD’nin altında kaldı. BYD’nin sürücü destek sistemlerinde yapay zeka yatırımları ve batarya üretimindeki dikey entegrasyonu ise maliyet avantajını artırıyor.

ABD ile Çin arasında artan ticaret geriliminde BYD'nin ABD pazarında yer almaması da şirkete göreceli bir koruma sağlıyor.

Yatırımcıların temkinli duruşuna rağmen BYD’nin büyüme hızı dikkat çekiyor. Şirketin hem iç pazarda hem Avrupa’da satışlarını artırması ve daha düşük fiyatlı ama gelişmiş modeller sunması, Tesla gibi rakipleri savunma pozisyonuna itiyor.

Elektrikli araç sektöründe kıyasıya rekabet sürerken, bu savaşın kazananı uzun vadede hem teknolojiye hem fiyat politikasına hâkim olan taraf olacak gibi görünüyor.

Tesla'nın 3 aylık grafiği incelendiğinde; Ocak ayına 215,00 seviyesinde başladığı 439 liraya yükselerek karışık seyir sergilediği görülüyor.

BYD'nin 3 aylık grafiği incelendiğinde; Ocak ayına 64,92'den başladığı 80,52 seviyesine yükseldiği görülüyor.