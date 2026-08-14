Şubat ayında İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'nda sürpriz bir değişiklik yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabinedeki bir sonraki hamlesinin ne olacağı herkes tarafından merak ediliyor.



Aylardır Ankara kulislerinde konuşulan değişiklik iddiaları, özellikle AKP'nin haziran sonunda yaptığı Sapanca kampının ardından yeniden alevlenmişti.





Bugün AKP'nin 25. yıl dönümü etkinliği nedeniyle eski-yeni tüm AKP'lileri Ankara'daki etkinliğe davet eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kutlamalardan kısa süre sonra kabinede yeni bir revizyona gitmeye hazırlanıyor.



DÖRT BAKANIN İSMİ LİSTEDE



Gazete Pencere'nin haberine göre, iktidar kulislerinde kabine değişikliği için dört bakanın adı öne çıkıyor.



İBB seçimlerini kaybetmesinin ardından yeniden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı görevine getirilen Murat Kurum'un kabine içinde farklı bir bakanlık koltuğuna kaydırılması planlanmakta. Kurum'un Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na getirilmesi bekleniyor. Bu kararda ise tartışmalı Kanal İstanbul projesinin etkili olduğu öğrenildi.





Bir diğer değişikliğin ise Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda olması bekleniyor. 28 Mayıs 2023 tarihli seçimlerin ardından göreve getirilen Osman Aşkın Bak'ın ilerleyen günlerde kabineye veda etmesi beklenirken, Bak'ın yerine atanacak isim için ise henüz karar verilmedi.



Ticaret Bakanı Ömer Bolat da listenin olağan şüphelileri arasında. Bolat'ın kabinede yapılacak ilk değişiklikte görevden alınmasına kesin gözüyle bakılıyor.



BYD KRİZİ KOLTUĞUNA MAL OLACAK



Kabinede yaşanması beklenen en sürpriz değişiklik ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın yerine Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün getirileceği iddiası oldu.





Normal şartlar altında Kacır'ın görevinde devam etmesi beklense de, 2024 yılında Türkiye'ye 1 milyar dolar yatırım yapacağı ve otomobil fabrikası kuracağını söyleyen Çinli elektrikli otomobil üreticisi ByD'nin Türkiye projesini askıya alması, iktidar çevrelerinde büyük rahatsızlığa neden oldu.



Kacır'ın bu süreci yeterince iyi yürütemediği gerekçesiyle görevden alınması bekleniyor.





