Dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticilerinden ByD, Manisa'da kuracaklarını açıkladıkları otomotiv fabrikası projesini resmen askıya aldıklarını açıkladı.

Temmuz 2024'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törende Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile protokol imzalayan dev şirket, aradan geçen iki yılda fabrika için hiçbir girişimde bulunmamasıyla tepki toplamıştı.

Türkiye'ye yatırım yapacağına yönelik verdiği taahhüt nedeniyle gümrük vergisi avantajlarından yararlanan ve milyarlarca dolar değerinde araç satışı gerçekleştiren şirket, Türkiye yatırımını durdurma kararı aldı.

TÜRKİYE'DEKİ FABRİKA PROJESİNİ ASKIYA ALDILAR



Şirketin Londra'da bulunan ⁠İngiltere merkezinde Reuters'ın sorularını yanıtlayan BYD'nin icradan sorumlu yetkilisi Stella Li,, "Şu anda birinci öncelik Macaristan... İkinci önceliğimiz de Avrupa'da ikinci bir (imalat) tesisi için yer bulmak olacak" dedi.

Li, Türkiye'deki fabrikanın kurulumunu askıya aldıklarını, Macaristan'da kurulan fabrikanın ise dördüncü çeyrekte üretime başlayacağını söyledi.