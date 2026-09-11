Çinli elektrikli araç devi BYD, Malezya’da kendi üretim tesisini kurma planından vazgeçerek strateji değişikliğine gitti. Daha önce Tanjung Malim bölgesinde kurulması öngörülen fabrikanın faaliyete geçmeyeceği doğrulanırken, şirketin bu adımı akıllara aylar önce Türkiye’de de fabrika kurmaktan vazgeçtiği dönemi geitrdi. BYD, yaz aylarında Manisa’da hayata geçirmeyi planladığı 1 milyar dolarlık fabrika yatırımından vazgeçerek süreci askıya almıştı.

Ancak Malezya'da BYD yetkilileri, bu durumun Malezya pazarından çekilmek anlamına gelmediğini ve ülkede yerel montaj yapma kararlılığının sürdüğünü vurguladı.

BYD Malezya Genel Müdürü Jacob Ma, sınırlı sayıda üretilen Atto 3 Performance modelinin lansmanında yaptığı açıklamada, kendi fabrikalarını inşa etmek yerine yerleşik bir yerel montaj ortağıyla ilerleme kararı aldıklarını belirtti.

Şirketin mevcut Malezyalı otomotiv üreticileriyle iş birliği yapmayı hedeflediğini aktaran Ma, görüşmelerin son aşamada olduğunu ve resmi anlaşmanın ardından ortağın kimliğinin kamuoyuyla paylaşılacağını dile getirdi.

BYD ÖNCE SİSTEME ENTEGRE OLACAK

Bu stratejik dönüşümün arka planında, BYD’nin bölgedeki varlığını 10 ila 20 yıllık uzun vadeli bir plan dahilinde yapılandırma isteği yatıyor. Şirket, sıfırdan tesis kurmak yerine pazarın mevcut ekosistemine entegre olarak en uygun çözümü bulmayı amaçlıyor.

Nitekim BYD'nin, Kedah’taki Inokom fabrikası gibi potansiyel sözleşmeli montaj seçeneklerini ve yerel tedarikçilerle iş birliği imkanlarını bir süredir değerlendirdiği biliniyor.

MALEZYA'DA SATIŞ GRAFİĞİ YÜKSELİYOR

Yerel montaj (CKD) sürecinin ne zaman başlayacağına dair kesin bir tarih verilmezken, bu belirsizliğin sürücüler için bir araç tedarik krizine yol açmayacağı ifade edildi. Malezya pazarında şu ana kadar 35 binin üzerinde satış rakamına ulaşan ve 2026’nın ilk yarısında da güçlü bir performans sergileyen marka, CKD üretimi devreye girene kadar pazardaki talebi karşılayacak yeterli araç stokuna sahip olduğunu açıkladı.