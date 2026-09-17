BYD'nin şarj edilebilir hibrit modeli SEAL 6 DM-i, İngiltere pazarında sedan ve station wagon olmak üzere iki farklı gövde tipiyle satışa sunuluyor. Her iki versiyonda da aynı DM-i hibrit sistemi kullanılırken, gövde yapısına bağlı olarak ağırlık, elektrikli sürüş menzili ve bagaj kapasitesinde farklılık bulunuyor.

BYD, SEAL 6 DM-i'yi İngiltere'de Boost ve Comfort olmak üzere iki donanım seviyesiyle satışa çıkardı. Sedan versiyonunda Boost donanımının fiyatı 33.990 sterlin ( yaklaşık 2 milyon 216 bin lira) Comfort donanımının fiyatı ise 36.990 (2 milyon 412 bin TL) sterlin olarak açıklandı. Touring olarak adlandırılan station wagon versiyonunda fiyatlar Boost için 34.990 sterlin (2 milyon 282 bin TL), Comfort için 37.990 sterlin olarak belirlendi.

Sedan ve Touring aynı hibrit sistemi kullanıyor

SEAL 6 DM-i'nin sedan ve Touring versiyonlarında DM-i şarj edilebilir hibrit sistemi yer alıyor. Sistemde 1,5 litrelik benzinli motor 72 kW güç üretirken elektrik motorunun maksimum gücü 145 kW, maksimum torku ise 300 Nm olarak açıklanıyor. Toplam sistem gücü Boost donanımında 135 kW, Comfort donanımında 156 kW seviyesinde.

Her iki gövde tipinin azami hızı 112 mph, yani yaklaşık 180 km/s. Araçlar önden çekişli olarak üretiliyor ve ön süspansiyonda MacPherson, arka süspansiyonda ise çok bağlantılı sistem kullanılıyor.

Sedan ve Touring versiyonlarının uzunluğu 4.840 mm, genişliği 1.875 mm ve aks mesafesi 2.790 mm. Sedan modelinin yüksekliği 1.495 mm iken Touring versiyonunda yükseklik 1.505 mm.

Ağırlık değerleri ise donanım ve gövde tipine göre değişiyor. Sedan Boost 1.665 kg, Sedan Comfort 1.765 kg ağırlığında. Touring versiyonunda bu değerler Boost için 1.710 kg, Comfort için 1.805 kg olarak veriliyor.

Batarya kapasitesi donanım seviyesine göre değişiyor

SEAL 6 DM-i'nin batarya kapasitesi Boost ve Comfort versiyonlarında aynı değil. Her iki versiyonda da LFP tipi batarya kullanılırken Boost'ta 10,08 kWh, Comfort'ta 19 kWh kapasiteli batarya bulunuyor.

WLTP ölçümlerine göre sedanın birleşik elektrikli sürüş menzili Boost versiyonunda 54 km, Comfort versiyonunda 104 km. Şehir içi menzili ise sırasıyla 75 km ve 140 km olarak açıklanıyor.

Touring versiyonunun birleşik elektrikli sürüş menzili Boost'ta 49 km, Comfort'ta 99 km. Şehir içi kullanım için açıklanan menzil değerleri Boost'ta 75 km, Comfort'ta 130 km.

Şarj kapasitesi de donanım seviyesine göre farklılık gösteriyor. Boost versiyonunda 3,3 kW AC şarj desteği bulunurken Comfort versiyonunda 6,6 kW AC ve 26 kW DC şarj desteği yer alıyor.

Boost'un yüzde 15'ten yüzde 100'e AC şarj süresi yaklaşık 3 saat. Comfort versiyonunda aynı şarj işlemi yaklaşık 2,7 saat sürüyor. Comfort'un yüzde 30'dan yüzde 80'e DC şarj süresi ise 23 dakika olarak açıklanıyor.

3,3 kW'a kadar V2L desteği tüm donanım seviyelerinde bulunuyor. Sedan versiyonunun WLTP standardına göre toplam sürüş menzili Boost'ta 1.504 km, Comfort'ta 1.454 km olarak veriliyor.

Bagaj kapasitesinde gövde farkı bulunuyor

Sedan versiyonunda bagaj hacmi 491 litre. Arka koltukların katlanmasıyla bu değer 1.370 litreye çıkıyor.

Touring versiyonunda standart bagaj hacmi 500 litre, arka koltuklar katlandığında ise 1.535 litre. Touring modelinde arka koltuklar 40:60 oranında katlanabiliyor. Elektrikli bagaj kapağı ve hızlı açılan kapı kolları da bu versiyonun donanımında yer alıyor.

Donanım seviyeleri arasındaki farklar

Boost donanımında 17 inç alaşım jantlar, vegan deri koltuklar, 12,8 inç dokunmatik ekran, Apple CarPlay ve Android Auto desteği ile elektrikli ön koltuklar bulunuyor.

Comfort donanımında ise 18 inç alaşım jantlar ve 15,6 inç dokunmatik ekranın yanı sıra panoramik cam tavan, ısıtmalı ve havalandırmalı koltuklar, 360 derece kamera ve 8 hoparlörlü ses sistemi yer alıyor.

SEAL 6 DM-i'nin sedan ve Touring versiyonları aynı hibrit sistemi kullanmasına rağmen teknik veriler gövde ve donanım seviyesine göre değişiyor. Touring versiyonunun ağırlığı sedan modele kıyasla daha yüksekken bagaj kapasitesi de daha fazla. Elektrikli sürüş menzili ise aynı donanım seviyesinde sedan versiyonunda Touring'e göre daha yüksek.

SEAL 6 DM-i şu aşamada Güney Kore pazarında satışa sunulmuyor. Model İngiltere'de iki gövde tipi ve iki donanım seviyesiyle satışta bulunuyor.