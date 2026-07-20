Geçtiğimiz hafta otomotiv dünyasında ve sosyal medyada büyük yankı uyandıran, bir BYD Tang modelinin motorunun yolda giderken koparak alttan sarktığı anlara dair görüntüler üzerine üretici firmadan resmi açıklama geldi.

Yağmurlu bir havada çekilen videoda, aracın alt kısmındaki büyük bir parçanın kopmasına rağmen yoluna devam etmesi, otomobil tutkunları arasında büyük bir merak ve spekülasyon dalgasına yol açmıştı. Aracın hibrit yapısı nedeniyle bu şekilde ilerleyebildiği yorumları yapılırken, gözlerin çevrildiği Çinli otomotiv devi BYD birkaç günlük sessizliğin ardından konuya açıklık getirdi.

"MONTAJ HATASINDAN KAYNAKLANMIYOR"

Şirket tarafından yapılan resmi açıklamada, olayın bir üretim ya da montaj hatasından kaynaklanmadığı, tamamen dışsal bir etkenden ötürü yaşandığı vurgulandı. Söz konusu aracın sel sularıyla kaplı bir yolda ilerlediği sırada, suyun dibinde kalan ve görünmeyen oldukça sert bir cisime çarptığı ifade edildi. BYD, yaşanan bu şiddetli alttan darbe sonucunda aracın ilgili aksamının yerinden çıktığını belirtti.

BYD müşteri hizmetleri departmanı, yürütülen teknik incelemelerin de bu tespiti doğruladığını paylaştı. Aracın sürüş verileri ve bağlantı noktalarında yapılan hasar analizleri, sert çarpışmanın etkisiyle aracın arka elektrik motorunun yuvasından koptuğunu ortaya koydu.

Şirket, sıra dışı kazanın tamamen fiziki bir darbe sonucu meydana geldiğinin altını çizerek spekülasyonların önüne geçmiş oldu.