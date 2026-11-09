Avrupa Parlamentosunun (AP) bazı üyeleri, Çin merkezli otomobil üreticisi BYD'nin kamu alımlarından dışlanması ve araçlarının askeri tesisler ile hassas altyapılara erişiminin sınırlandırılması için Avrupa Birliği (AB) Komisyonuna başvurdu.

AP üyesi Francois Kalfon, kişisel internet sitesinden yaptığı açıklamada, sekiz milletvekiliyle birlikte Çinli şirketlerin ürettiği bağlantılı araçların oluşturabileceği casusluk risklerini Komisyona taşıdıklarını bildirdi. Kalfon, Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu'ya da konuyla ilgili mektup gönderdi.

KAMERA VE SENSÖRLER İÇİN VERİ GÜVENLİĞİ UYARISI

Başvuruda, bağlantılı araçlardaki kameralar, GPS sistemleri, mikrofonlar ve lazer sensörlerinin hassas verilerin toplanmasında kullanılabileceği savunuldu. Bu teknolojilerin özellikle askeri üsler ve stratejik altyapıların yakınında güvenlik riski oluşturabileceği öne sürüldü.

Milletvekilleri, Fransa ve AB'nin önlem almak için kanıtlanmış bir casusluk vakasının ortaya çıkmasını beklememesi gerektiğini savundu. Hibrit savaş ortamında stratejik tesislerin korunması için hızlı hareket edilmesi çağrısında bulundu.

İTHALATIN DA SINIRLANDIRILMASI İSTENDİ

Fransız hükümeti ve AB Komisyonuna yöneltilen talepler, kamu alımları ve hassas tesislere erişimle sınırlı kalmadı. Müzakereleri süren AB siber güvenlik düzenlemesi kapsamında BYD'nin yüksek riskli tedarikçi olarak sınıflandırılması ve şirketin araçlarının Avrupa'ya ithalatının sınırlandırılması da istendi.

Kalfon'un açıklamasında, İngiltere ve Polonya'nın Çinli şirketler tarafından üretilen araçların askeri tesislere erişimini kısıtladığı, ABD ordusunun da Japonya'daki üssünde BYD araçlarının kullanımını yasakladığı belirtildi. Fransa'nın ise henüz benzer önlemleri hayata geçirmediğine dikkat çekildi.