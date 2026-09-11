3 farklı ilde bulunan 3 okula yönelik silahlı saldırı hazırlığına ilişkin paylaşımlar yaptıkları belirlenen C31K isimli suç örgütüne yönelik Ankara merkezli 22 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, sanal medya ve iletişim platformlarında suç içerikli paylaşımlarda bulunan C31K isimli suç örgütü üyelerinin, 3 ildeki 3 okula yönelik silahlı saldırı hazırlığına ilişkin paylaşımlar yaptığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında 19'u suça sürüklenen çocuk olmak üzere toplam 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ekiplerin 22 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda 27 şüpheli yakalandı.

C31K nedir?

C31K ("Cehennemin 31. Katı"), Discord, Telegram ve çeşitli çevrimiçi oyun platformları üzerinden örgütlenen, özellikle 14-16 yaş grubundaki çocukları hedef alan bir siber suç ve şantaj topluluğudur.

İnternet dünyasında "incel" (istemsiz bekar) akımları, aşırı sağ ideolojiler, kadın düşmanlığı ve şiddet eğilimleriyle bağdaştırılan bu yasa dışı yapı, toplumsal güvenliği ve çocukları tehdit eden faaliyetleriyle bilinmektedir.

Çocukları nasıl ağlarına düşürüyorlar?

Siber suç çeteleri, çocuklara popüler çevrimiçi oyunlar veya Discord sunucuları üzerinden yaklaşıyor.

Çocuklara grup içinde veya oyunlarda daha üst statülere ulaşabilmeleri için çeşitli "görevler" veriliyor.

Hedef seçilen çocukların zaafları belirlendikten sonra; şantaj, provokasyon ve siber zorbalık yöntemleriyle çocuklar baskı altına alınarak suça teşvik ediliyor.

Grup üyelerinin geçmişte kedilere eziyet ettikleri videoları paylaşmaktan, terör örgütü propagandası yapmaya kadar birçok yasa dışı faaliyete karıştığı tespit edilmiştir.

Nisan 2026'da Kahramanmaraş'ta bir okulda yaşanan trajik saldırının ardından, bu grubun Telegram kanallarında saldırganı "kahraman" ilan ettiği ve sansürsüz şiddet görüntüleri yaydığı belirlenmiştir

İçişleri Bakanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı grup üyelerine, yöneticilerine (örneğin grup içinde "Hz. Ebu Cehil" kod adını kullanan bir çocuğa) yönelik çok sayıda operasyon düzenlemiştir. Topluluğa ait yüzlerce kanal kapatılmış ve binlerce internet adresine erişim engeli getirilmiştir.