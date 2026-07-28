Yeni sezon çalışmalarını Avusturya'nın Schladming kasabasında sürdüren Trabzonspor, akşam yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması gerçekleştirildi. 5'e 2 ile devam eden antrenman, dar alanda çift kale maç ile sona erdi. Bordo-mavililer, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Antrenman öncesi Trabzonspor'da Sidny Lopes Cabral, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yeni sezon hazırlıklarını değerlendiren Cabral, kamp sürecinden memnun olduğunu belirterek, "Kamp çalışmalarının gayet iyi gittiğini söyleyebilirim. Ben de burada olmaktan dolayı çok mutluyum. İlk hazırlık maçımızı oynadık. Ama sizin de bildiğiniz gibi ilk maç, dolayısıyla belki de birbirimize alışmamız için biraz daha zamana ihtiyacımız olacak. Sonraki maçları da bunun için kullanacağız elbette" dedi.

"HAYALİM GERÇEĞE DÖNÜŞTÜ"

Kariyerindeki yükselişe de değinen genç oyuncu, Dünya Kupası'nın en güzel golü ödülünün kendisi için çok özel olduğunu ifade ederek, "Bu başarı için minnettarım. Tabii ki gerçekten büyük ve önemli başarı benim adıma. Ama çok uzun bir yoldan geldiğimi ifade edebilirim. Dört yıl önce belki Almanya beşinci liginde oynayan bir oyuncudan, bugün Dünya Kupası'nın en güzel golünü atmış oyuncu olma mutluluğuna eriştim. Bunun aslında bir hayalin gerçeğe dönüşmesi; bir hayalin, bir rüyanın gerçekleşmesi diyebiliriz. Çok mutluyum, çok minnettarım" diye konuştu.

"KENDİME HEP İNANDIM"

Başarısının arkasında özgüven ve ekstra çalışmanın bulunduğunu vurgulayan Cabral, "Hep kendime inandım, hep özgüvenli oldum, hep daha fazlasını, hep ekstrayı yapmaya çalıştım. Örneğin takımın öğleden sonra bir antrenmanı olduğunda sabah kendi başıma gidip salon çalışmaları yaptım, ekstra yapmaya çalıştım. Antrenmanlarda hep fazlasını yapmaya, hep en iyisini yapmaya çalıştım. Kendime inandım. Hep bu seviyeye gelebileceğime inanıyordum. Kendime inancım hep en yüksek seviyede oldu. Tabii ki ekstra çalışmanın sonucuyla birlikte bugün olduğum noktadayım" ifadelerini kullandı.

"KOMPLE BİR BEK OYUNCUSUYUM"

Sahadaki rolüyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Cabral, "Kendimi aslında komple bir bek oyuncusu olarak görüyorum. Belki komple bir kanat bek oyuncusu olarak da değerlendirebilirim. Çünkü Dünya Kupası'nda oynadığımız maçlarda savunma yapmamız gereken maçlarda iyi savunma yaptığımı, takıma yardımcı olduğumu düşünüyorum. Aynı zamanda hücum anlamında takıma yardımcı olmam gereken anlarda da hücumda faydalı olmaya çalıştım. Bu anlamda iki tarafı da yapabildiğimi ve kendimi komple bir bek oyuncusu olarak tarif ettiğimi söyleyebilirim" dedi.

"TRABZONSPOR DOĞRU ADIMDI"

Transfer sürecini anlatan genç futbolcu, bordo-mavili kulübe ilk görüşmenin ardından karar verdiğini belirterek, "Trabzonspor ile yaptığımız henüz ilk görüşmede zaten bana olan güvenlerini, bana olan inançlarını görmüştüm. Çünkü Trabzonspor'un arkasındaki gerçek sevgiydi. İnsanların hepsi sevgi doluydu ve Trabzonspor'un bütün konuşmaları gerçekten içten konuşmalardı. Erkek kardeşimin fikri ikinci görüşmeyi beklemek, daha derin konuşmalar yapmaktı belki ama ben ona ilk görüşmenin sonunda hemen 'Trabzonspor'a gitmeliyim, Trabzonspor benim için doğru adım, bu adımı atmalıyım' dediğimi hatırlıyorum. Dolayısıyla henüz ilk görüşmeden aslında zaten Trabzonspor'a katılma kararı almıştım" diye konuştu.

"BENİM ADIMA ÇOK ÖNEMLİ KULÜP"

Trabzonspor'un genç oyuncuların gelişimindeki rolüne dikkat çeken Cabral, "Trabzonspor benim adıma gerçekten çok önemli bir kulüp. Çünkü Wagner Pina ile biliyorsunuz milli takımdan arkadaşız. Trabzonspor'a gitmeden önceki hali ile Trabzonspor'a katıldıktan sonraki halini, onun nasıl geliştiğini, ne kadar değiştiğini, olumlu anlamda kendisine neler kattığını gördükten sonra zaten benim adıma Trabzonspor'a katılabilmek daha kolay olmuştu. Kış transfer döneminde zaten bu konuşmaları Wagner Pina ile yapmıştık. O bana Trabzonspor'un ne kadar büyük bir kulüp olduğunu, genç oyunculara yatırım yaptıklarını, genç oyuncuların gelişmesini sağladığını bana anlatmıştı. Ben de gelişmek isteyen bir oyuncuyum. Hayallerimin takımı Manchester City, bir gün tabii ki orada oynamak istiyorum. Ama öncesinde en büyük hayalim Trabzonspor'a en iyi şekilde faydalı olmak, takım arkadaşlarıma faydalı olabilmek, en iyi kupaları kazanabilmek" ifadelerini kullandı.

"O FOTOĞRAFI ASLA SİLMEYECEĞİM"

Dünya Kupası'nda Lionel Messi'ye rakip olmasını da anlatan Cabral, "Dünya Kupası öncesinde bir röportajda 'Umuyorum Messi ile bir fotoğraf çekebilirim' demiştim. Bana da bu fotoğrafı çekilebilme şansı doğdu. Onunla olan o fotoğrafı sosyal medya hesabıma da yükledim ve asla silmeyeceğim fotoğraflardan bir tanesi" dedi.

"BU TAKIMA HAYATIMI VERMEYE HAZIRIM"

Trabzonspor taraftarına da mesaj gönderen Cabral, "Trabzonspor taraftarının inanılmaz desteği olduğunu, benim için büyük dilekleri olduklarını, benim için elinden gelen her şeyi yapmaya çalıştıklarını, hazır olduklarını da görme fırsatım oldu. Gördüğüm bütün yorumlar hep olumlu yorumlardı. Ben de Trabzonspor taraftarlarına bana gösterdikleri bu sevginin karşılığını hem gollerimle hem kazanacağımız maçlar ve kupalarla vermek istiyorum. Bu sevgiyi onlara tekrar ben de verebilmek istiyorum. Onlara şunun sözünü verebilirim, Trabzonspor için saha içerisinde bütün hayatımı, her şeyimi vermeye hazırım" ifadelerini kullandı.