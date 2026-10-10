Ankara'nın Çankaya ilçesinde hizmet veren bir restoran, fiyat politikasıyla ilgili gelen şikayetler üzerine denetim altına alındı. Bir vatandaşın Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) ilettiği başvurunun ardından Ankara Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Şikayetin ertesi günü restorana giden denetim ekipleri, işletmenin müşterilere sunduğu tüm fiyat listelerini incelemeye aldı.

"34 ÜRÜNÜN FİYATI BİRBİRİNİ TUTMADI"

Denetim sırasında restoranın girişinde asılı bulunan fiziksel fiyat listesi ile masalardaki QR kod aracılığıyla erişilen dijital menü karşılaştırıldı. Ticaret Bakanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği incelemede, işletmenin farklı noktalarda müşterilere sunduğu fiyat listelerinde ciddi tutarsızlıklar belirlendi. Giriş listesi ile QR kodlu menüde tam 34 ürünün satış fiyatının farklı olduğu tespit edildi. Bu durum üzerine denetim ekipleri, fiyat etiketi mevzuatı kapsamında işlem başlattı. Denetimde belirlenen aykırılık, restoranın yalnızca tek bir ürününün fiyatıyla sınırlı kalmadı; farklı fiyatlarla gösterilen 34 ürün, uygulanan idari yaptırımın temel gerekçesini oluşturdu.

"250 LİRALIK CACIK FİYATI DİKKAT ÇEKTİ"

Denetimin dikkat çeken ayrıntılarından biri, restoranın cacık fiyatı oldu. Ekipler, işletmenin QR kodlu menüsünü incelerken bir porsiyon cacığın fiyatının 250 TL olarak belirtildiğini gördü. Ancak restorana uygulanan cezanın doğrudan cacığın 250 TL olmasından kaynaklanmadığı belirtildi. 135 bin 82 TL'lik ceza, girişteki fiyat listesi ile QR kodlu menüdeki 34 ürünün fiyatının farklı olması nedeniyle kesildi.