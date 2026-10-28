Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkisini gösteren olumsuz hava koşulları ve sağanak, Bitez Mahallesi Söğütlü Caddesi'nde su baskınlarına yol açtı. Cadde üzerindeki bir ikamette yaşayan hamile bir kadının mahsur kalması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Adrese ulaşan ekipler, dereye dönen caddeden çıkamayan hamile kadını sedye ile güvenli şekilde tahliye etti. Sağlık ekiplerine teslim edilen kadın, ilk müdahalesinin ardından tedbir amacıyla ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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