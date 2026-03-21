Kocaeli İzmit Turan Güneş Caddesi’nde akşam saatlerinde iki şüpheli ile bir şahıs arasında kavga çıktı. Kavga sırasında yere düşen şahıs, diğer iki kişi tarafından tekme ve yumruklarla darbedildi.
ŞÜPHELİLER KAÇTI
Vücudunun çeşitli yerlerine aldığı darbeler sonucu şahıs, bir süre yerde hareketsiz yattı. Kimliği henüz belirlenemeyen iki şüpheli, saldırının ardından yaya olarak uzaklaştı.
GÖRÜNTÜLER KAYDEDİLDİ
Saldırı anları çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Kayıtlarda, yerdeki şahsın darbedildiği ve şüphelilerin kaçtığı görüldü. İhbar üzerine bölgeye emniyet güçleri sevk edildi.
Polis, kaçan iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.