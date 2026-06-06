Olay, 4 Haziran’da öğle saatlerinde Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi Fuzuli Caddesi’nde meydana geldi. Kamyonetiyle caddede seyir halindeki Uğur B., husumetli olduğu kayınbiraderleri Ramazan G. ve Yusuf G. ile karşılaştı. Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyünce motosikletteki kayınbiraderleri, Uğur B.’yi kamyonetinden indirip, sopayla darbetti. Uğur B. ise kamyonetindeki av tüfeğini çıkarıp, dipçiğiyle Ramazan G.'ye vurdu. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sonlandı. Uğur B. kamyonetine binip, olay yerinden ayrıldı. Yaşananlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

3 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ambulansta tedavi edilen Ramazan G. ile Yusuf B. olay yerinde, Uğur B.'yi ise yakın bir sokakta gözaltına aldı. Uğur B.’nin şiddetli geçimsizlik yaşadığı 1 çocuğunun annesi eşi E.B. ile bir süre önce tartıştığı, ailesinin evine gönderince de husumetin başladığı ortaya çıktı. Emniyete götürülen şüpheliler, ifadelerinde birbirlerini suçladı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler Uğur B., Ramazan G. ve Yusuf G., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.