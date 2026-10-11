Zonguldak'ta caddede yürüyen kadının fotoğraflarını izinsiz çektiği iddiasıyla gözaltına alınan F.A. (58), tutuklandı. Olay, dün, kent merkezindeki Gazipaşa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; caddede yürüyen kadın, F.A.’nın kendisinin haberi ve izni olmadan fotoğraflarını çektiğini fark etti. Kadının ihbarıyla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kadının şikayeti üzerine gözaltına alınan şüphelinin cep telefonu, polis ekibi tarafından incelendi. Şüphelinin telefonunda kadına ait fotoğraflar tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.A. çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı.

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