Ekonomi bozuldukça emeklilerin hayatı Türkiye’de gün geçtikçe daha da çok zorlaşıyor. Yurt dışında çalışıp emekli olan Türkler ise refah seviyesi çok daha yüksek olan bir hayat sürdürebiliyor. Bu iki zıt örnek aynı caddenin iki yakasında buluştu.

Türkiye’de çalıştı, 22 bin lira emekli maaşı alıyor. Ne evi ne de arabası var, karnını zor doyuruyor, geçinebilmek için yine çalışıyor.

‘RAHATIM YERİNDE’

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Ankara Mamak Şehit İdris Yılmaz Caddesi’nde rastladığı iki emekliyle konuştu.

Biri mutsuz ve dert küpüydü, diğeri ise mutluydu ve yüzü gülüyordu. Caddenin bir köşesinde Fransa’dan emekli olan vatandaş Galip Amca vardı. Galip Amca, Çömez’e emeklilik günlerini şöyle anlattı: “Fransa’da 31 yıl çalıştım, işçi emeklisiyim. Ayda 1.400 Euro (75 bin lira) emekli maaşım var. Strazburg’ta oturuyorum, orada ev aldım, arabam da var. Türkiye’ye akraba ziyareti ve tatile geldim. Rahatım yerinde, sağlık garantim de var. Kışın oradayım, yazın burada.”

Fransa’da 31 yıl çalıştı, 75 bin lira emekli maaşı alıyor. Strazburg’da ev aldı, arabası da

var. Türkiye’ye tatile geldi.

Turhan Çömez de Galip Amca’ya “Burada yakında NATO zirvesi var. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da gelecek. Buralarda koşarsa önüne geç, sohbet et” diyerek espri yaptı. Karşı kaldırımında ise SGK’dan emekli olan vatandaş dert küpüydü ve Çömez’e “30 yıl çalıştım emekli oldum, 22 bin lira maaş alıyorum, onu da kiraya veriyorum” diye konuştu.

Emekli vatandaş şunları söyledi: “Ne evim ne arabam var. Gençlik çoktan gitti. Hâlâ

çalışıyorum. Bu ülkede 5 yerden birden maaş alan var. Bu nasıl iş, sen uzaylı mısın kardeşim, 5 yerde birden nasıl çalışıyorsun.”