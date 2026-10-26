Kalabalık bir caddede yürüyen bir kadın, yoldan geçenlere aldırış etmeden aralıklarla havladığı anları cep telefonu kamerasıyla kaydederek sosyal medyada paylaştı. Kayıt esnasında "Elimde değil, engel olamıyorum" diyen kadının sergilediği bu tavır, olayın gerçek bir durum mu yoksa sosyal medyada dikkat çekme girişimi mi olduğu sorusunu gündeme taşıdı.

CADDEDE YAŞANANLAR NASIL KAYDEDİLDİ?

Kadın, yayaların yoğun olduğu bir caddede ilerlediği sırada cep telefonunun kamerasını açarak kendini kayda aldı. Yürüyüşü boyunca düzenli aralıklarla havlama sesleri çıkaran kadın, çevredeki vatandaşların şaşkın bakışlarına tepki vermeden yoluna devam etti. Çekim sırasında kameraya dönen kadın, durumun kendi kontrolü dışında gerçekleştiğini iddia ederek "Elimde değil, engel olamıyorum" dedi.

Görüntülerin kişisel hesaptan paylaşılmasının ardından olayın arka planına dair farklı değerlendirmeler yapıldı. Eylemin nörolojik bir rahatsızlıktan mı kaynaklandığı, yoksa sosyal medya algoritmalarında öne çıkmak ve izlenme oranını artırmak amacıyla kurgulanmış bir performans mı olduğu yönünde tartışmalar başladı.

DAVRANIŞIN NEDENİNE DAİR BİR AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

Görüntüleri yayımlayan kadın, videonun detaylarına veya sergilediği davranışın gerekçesine ilişkin herhangi bir resmi ya da yazılı açıklamada bulunmadı. Paylaşımın altına hiçbir bilgilendirici not düşülmezken, videonun hangi şehirde çekildiğine ve devamında neler yaşandığına dair belirsizlik sürüyor.