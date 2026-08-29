Slovakya’nın başkenti Bratislava’daki modern bir şirket binası, dış cephesine saplanmış gibi duran ters çevrilmiş bir evle görenleri hayrete düşürüyor. Uzaktan bakanların ilk anda gerçek bir kaza zannettiği bu sıra dışı yapı, aslında planlanan sergileme süresini çoktan aşarak kentin en bilinen simgelerinden birine dönüşmüş durumda.

KÜÇÜK EV DEV BİNAYA SALDIRIRSA NE OLUR?

Bratislava’nın işlek caddelerinden birinde yer alan STRABAG merkez binasının cephesine bakıldığında, gökyüzünden düşerek yapıya saplanmış hissi veren bir aile evi göze çarpıyor. Evin çatısı dev binanın içine gömülürken pencereleri, kapısı ve zemini havaya bakıyor.

"House Attack" (Ev Saldırısı) adı verilen bu sıra dışı eser, Avusturyalı dünyaca ünlü sanatçı Erwin Wurm'un imzasını taşıyor. Gündelik nesnelerin biçimlerini değiştirerek izleyicinin gerçeklik algısıyla oynayan Wurm, bu çalışmada "Küçük ve mütevazı bir ev, kendisinden katbekat büyük bir şirket binasına saldırabilir mi?" sorusuna yanıt arıyor. Normalde huzur, güvenlik ve aile kavramlarıyla özdeşleşen ev; bir silah gibi şirket merkezine saplandığında ortaya hem düşünsel hem de mizahi bir görüntü çıkarıyor.

BEŞ YILLIĞINA YAPILDI AMA BİNADAN İNDİRİLEMEDİ

Eser başlangıçta kalıcı bir mimari yapı olarak planlanmamıştı. Sadece beş yıl boyunca binada kalması ve ardından sökülmesi hedeflenmişti. Ancak caddeden geçenlerin ve kenti ziyaret edenlerin yoğun ilgisi, bu ters evi kısa sürede bölgenin ikonik bir simgesi haline getirdi. Gördüğü büyük ilgi üzerine yerinden sökülmeyen eser, on yılı aşkın süredir binanın cephesini süslemeye devam ediyor.

Erwin Wurm benzer konseptleri daha önce Viyana Modern Sanat Müzesi ve Buenos Aires gibi farklı metropollerde de sergilemişti. Ancak Bratislava’daki bu uygulama, sıradan bir iş merkezini devasa bir kamusal sanat eserine dönüştürerek yoldan geçenlere her gün unutulmaz bir görsel şölen sunuyor.