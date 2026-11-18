Kahramanmaraş’ta trafiğe açık alanda hız yarışı yapan iki sürücü, kontrolü kaybederek park halindeki araçlara çarptı. Toplam 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralanırken, dehşet anları çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Olay, kent merkezindeki bir caddede seyir halinde olan iki otomobil sürücüsünün trafik kurallarını hiçe sayarak yarışmaya başlamasıyla meydana geldi. Aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücüler, yol kenarında park halinde duran araçlara çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle ortalık savaş alanına dönerken, kazaya karışan 5 araçta bulunan toplam 6 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan, sürücülerin trafikteki tehlikeli yarışı ve araçların park halindeki otomobillere çarpma anı çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Polis ekipleri, görüntülerden yola çıkarak kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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