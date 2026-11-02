Kanada'nın Toronto kentinde, çocukların Cadılar Bayramı'nda topladığı beş farklı şekerlemede iğne bulundu. İğneli ürünlerin hiçbirinin yenmediği ve olayda yaralanan olmadığı belirtildi.

Upper Beaches bölgesinde yaşayan 53 yaşındaki Barry Horn, çocuklarının 31 Ekim'de ev ev dolaşarak topladığı şekerlemelerde iğne tespit ettiklerini anlattı. Toronto polisi, konuyla ilgili ihbarı soruşturduklarını doğruladı.

MIKNATIS GOFRETE YAPIŞTI

CP24'e konuşan Horn'un anlatımına göre ilk iğne, oğlunun bir KitKat çikolatasını açıp kırmasıyla ortaya çıktı. İkinci iğneyi ise kızının dikkati sayesinde buldular. Elindeki mıknatısın karamelli gofrete yapıştığını fark eden çocuk, durumu babasına bildirdi. Horn, gofreti açtığında içinde metal bir iğneyle karşılaştı.

Diğer şekerlemeleri de tek tek inceleyen baba, üç çikolatada daha iğne buldu. İğne tespit edilen ürünler KitKat, Tunnock's karamelli gofret, Cadbury Dairy Milk Oreo, Cadbury Mini Toffee Crunch ve Snickers olarak sıralandı.

Horn, mıknatısla kontrol ettiği çikolatalardan birini kamera karşısında açarak içindeki iğneyi gösterdi. İğnelerin ambalajın dışından fark edilmediğini söyleyen baba, metal parçaların ürünlere kasıtlı olarak yerleştirilmiş olabileceğini savundu.

Küçük çocukların şekerlemeleri kontrol etmeden yiyebileceğine dikkat çeken Horn, üç veya dört yaşındaki bir çocuğun iğneli çikolatayı ağzına atması halinde yaşanabilecekleri düşünmenin bile korkutucu olduğunu ifade etti. Ailenin o gece bazı şekerlemeleri tükettiği, ancak iğne bulunan ürünlerin yenmediği belirtildi.

HANGİ EVLERDEN ALINDIĞI BİLİNMİYOR

Toronto polisi, olayın daha geniş çaplı bir güvenlik tehdidi oluşturduğunun henüz belirlenmediğini bildirdi. Yetkililer, şüpheli şekerlemelerle karşılaşanların polisle iletişime geçmesini istedi. Kamu güvenliğini ilgilendiren daha kapsamlı bir tehlike tespit edilirse açıklama yapılacağı belirtildi.

Ailenin Cadılar Bayramı gecesi birden fazla sokakta dolaşması nedeniyle iğneli ürünlerin hangi evlerden alındığı henüz bilinmiyor.

OSHAWA'DA DA BENZER OLAY

Ontario eyaletinin Oshawa kentinde de Cadılar Bayramı şekerlemelerinde dikiş iğneleri bulunduğu bildirildi. Durham Bölge Polisi, Ritson Road North ve Taunton Road yakınlarında meydana gelen olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bölgede inceleme yapan ekipler, iki olay arasında bağlantı bulunup bulunmadığını araştırıyor. Polis, ailelerden çocukların topladığı şekerleme ve çikolataları tüketilmeden önce dikkatlice kontrol etmelerini, şüpheli ürünleri yetkililere bildirmelerini istedi.