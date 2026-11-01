Süper model ve televizyon sunucusu Heidi Klum, 31 Ekim Cumartesi günü New York'taki Moxy East Village'da yer alan Cathédrale Restaurant'ta düzenlenen ve her yıl merakla beklenen geleneksel Cadılar Bayramı partisine gelirken dudak uçuklatan kostümünü gözler önüne serdi.

Protez kostüm; Klum'un avuç içindeki ince çizgiler ile damarlar, uzun kırmızı tırnakları ve hatta yüzüklerinin devasa versiyonları gibi kendi eline ait en ince detayları barındırıyordu.

Elin yeni kopmuş gibi görünmesi için tasarlanan korkunç görünümlü tendonlar, bağlar ve kemiklerin yanı sıra, Klum'un yüzü de kanlı bilek kısmının yakınına tasarıma dahil edildi.

Kostümde ayrıca yüzük parmağında müzisyen eşi Tom Kaulitz’in adının yazılı olduğu bir dövme de yer aldı. Kaulitz turnede olduğu için bu yılki kutlamalara katılamadı ancak Klum, "Tom'dan küçük bir parçanın" hâlâ onunla birlikte olduğu esprisini yaptı.

HAZIRLIĞI SAATLER SÜRDÜ

Ancak bu dönüşüm hiç de kısa sürmedi. Kostümü giymenin yaklaşık beş ila altı saat sürdüğünü belirten Klum, ortaya çıkan eseri giymenin fiziksel olarak da inanılmaz derecede zorlayıcı olduğunu ifade ederek kostümün ağırlığına atıfta bulundu ve "Şüphesiz en zor şey onu taşımak" dedi. Partiye, kan sıçramış koruyucu giysiler giyen asistanları eşliğinde giren ünlü isim, bu tüyler ürpertici sahneyi tamamladı.

Klum, bu fikrin geçen yıl kendi eline bakıp tüm vücudunun devasa bir kopyanın içine sığıp sığamayacağını merak etmesiyle ortaya çıktığını söyledi.

53 yaşındaki süper model, geleneksel Cadılar Bayramı kutlamalarında sınırları zorlamasıyla, kıyafetlerini planlamak için aylar harcamasıyla ve fikirlerini hayata geçirmek için özel efekt sanatçılarından oluşan ekiplerle çalışmasıyla tanınıyor.