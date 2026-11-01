Avrupa ve ABD'de bugün Cadılar Bayramı kutlanıyor. Her yıl 31 Ekim'de evlerin ve mağazaların önünü süsleyen oyulmuş bal kabakları, korkutucu kostümler ve çocukların kapı kapı şeker toplamasıyla anılan geleneğin geçmişinde, hasadın bitişi ve ruhlara ilişkin eski inanışlar var.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre, Cadılar Bayramı'nın kökenindeki Samhain, Keltlerin en önemli pagan kutlamalarından biri olarak kabul ediliyor. Ölülerin Bayramı adıyla da bilinen bu kutlama, sonbahar ekinoksu ile kış gündönümü arasında yapılıyor; hasat mevsiminin sonunu ve yılın karanlık yarısının başlangıcını simgeliyordu.

KOSTÜMLER KÖTÜ RUHLARDAN KORUNMAK İÇİNDİ

Keltler, kutlamanın yapıldığı gün hayaletlerin dünyaya geri döndüğüne inanıyordu. İnsanların kötü hayaletleri ve ruhları uzaklaştırmak için kostümler giydiği, büyük şenlik ateşleri yaktığı ve hayvanları kurban ettiği düşünülüyor. Hasatlarını korumak amacıyla sofralarında iyi ruhlara yer açtıkları da aktarılıyor.

yüzyılda Papa III. Gregorius, Samhain'den bir gün sonraki 1 Kasım'ı azizleri ve şehitleri onurlandırmak için özel bir gün ilan etti. Bugün Azizler Günü olarak bilinen bu günün, paganlarla barışı korumak amacıyla bazı Samhain geleneklerini de içermesini istedi.

Samhain zamanla Cadılar Bayramı'na dönüştü. İngilizce adı olan Halloween ise Azizler Günü'nün arifesi anlamına geliyor.

İRLANDALI GÖÇMENLER AMERİKA'YA TAŞIDI

İrlanda'da 1846'da yaşanan patates kıtlığı, çok sayıda İrlandalının Amerika'ya göç etmesine yol açtı. Avrupa'da başlayan Cadılar Bayramı geleneği de göçmenlerle birlikte Amerika'ya taşınarak dünyaya yayılmaya başladı.

İnsanlar komşularının kapılarını çalıp bir şiir ya da şarkı karşılığında yemek istiyordu. Kapı çalanlar, kendilerini korumak için korkutucu kıyafetler giyiyor ve kötü ruhları taklit ediyordu. Bu gelenek bugün çocukların kostüm giyerek komşularından şeker istemesiyle sürüyor.

MEKSİKA'DA AMAÇ KORKUTMAK DEĞİL, ÖLÜLERİ ANMAK

Meksika'da aynı dönemde kutlanan Ölüler Günü ise farklı bir anlam taşıyor. Genellikle 1-2 Kasım'da yapılan kutlamalar, 31 Ekim'den kasımın ilk hafta sonuna kadar uzanabiliyor.

Aileler bu günlerde bir araya gelerek hayatını kaybeden yakınlarını anıyor ve geceyi mezarlıklarda geçiriyor. İskelet makyajları ve renkli kıyafetlerin amacı korkutmak değil, ölen sevdiklerini hatırlamak.

Ölüler Günü'nün kökeninin Azteklere kadar uzandığı düşünülüyor. Bir başka teoriye göre ise İspanyol koloniciler ve misyonerlerin bölgeye taşıdığı Azizler Günü geleneği, yerel kültürlerle harmanlanarak bugünkü biçimini aldı.

BAL KABAĞININ MEKSİKA'DAN YAYILAN YOLCULUĞU

Bal kabağı, Ölüler Günü kutlamalarında da önemli bir yer tutuyor. Antarktika dışında her kıtada yetişen bitkinin asıl kaynağının Meksika olduğu ve buradaki geçmişinin 7 bin 500 yıl öncesine uzandığı kabul ediliyor.

Sert iklim koşullarına dayanıklılığı, bal kabağını antik dönem Meksika mutfağının temel unsurlarından biri yaptı. Aztekler ve Mayalar döneminde etli kısmı yemeklerde ve soslarda, çekirdeği kavrulup öğütülerek, kabuğu ise oyulup kap olarak kullanılıyordu.

İspanyollara Meksika'nın Yucatan bölgesinde, kabak çekirdeği sosuna batırılmış mısır tortillasından oluşan papadzules ikram edildiği aktarılıyor. İspanyolların kendi ülkelerine taşıdığı bal kabağı, buradan dünyanın farklı bölgelerine yayıldı ve yüzyıllar içinde farklı türleri ortaya çıktı.

Ölüler Günü'nde yenen bal kabaklı tatlılardan biri de “Calabaza en tacha”. Bal kabağı, işlenmemiş şeker kamışı şekerinden hazırlanan şurupla birleştiriliyor; guava ve tarçın eklenerek bir saat kaynatılıyor. Bu sırada bal kabağı şurubu içine çekiyor.