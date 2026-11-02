Dünyada her yıl 31 Ekim’de kutlanan Cadılar Bayramı, bu yıl Türkiye’de de düzenlenen partilerle gündeme geldi. Kutlamalara katılanları eleştiren Sinan Akçıl’ın ise yıllar önce Miami’de bir Halloween partisine sevgilisiyle katıldığı ortaya çıktı. Akçıl’ın geçmişteki kostümlü fotoğrafları yeniden dolaşıma girerken sosyal medya kullanıcıları, “Zamanında sevgilisiyle Miami’de kendisi de katılmış” yorumları yaptı.

“YÜZLERİNİ YIKAYIP EVLERİNE DÖNEBİLİRLER” DEMİŞTİ

Sosyal medya hesabından Cadılar Bayramı kutlamalarını eleştiren Sinan Akçıl, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Olmayan adetimiz ve olmayan bayramımız Halloween bittiyse, cadılar yüzünü yıkayıp normal evlerine dönüp babalarına çay demleyip, dizi izleyebilirler.”

YILLAR ÖNCE HALLOWEEN PARTİSİNE KATILMIŞ

Akçıl’ın bu sözlerinin ardından 2016 yılında Miami’de düzenlenen bir Halloween partisinden fotoğrafları yeniden gündeme geldi. Magazinci.com’un 1 Kasım 2016 tarihli haberine göre Akçıl, Miami’de iş insanı Mehmet Bayraktar’ın yeni açtığı The Deck adlı kulüpteki partiye katılmıştı.

Ünlü şarkıcı geceye, o dönem birlikte olduğu Alexandra Rodriguez ile gitmişti. Çift, partiye Top Gun temalı kostümlerle katılırken Akçıl’ın sevgilisinin kıyafetini de kendisinin aldığı aktarılmıştı.