Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Mesudiye Mahallesi'nde mevsimlik işçilerin kaldığı çadır kentte saat 23.00 sıralarında şiddetli bir kavga yaşandı. İki grup arasında çıkan çatışmada 6 kişi yaralandı, 3 çadır ise kullanılamaz hale geldi.

Olayın, işçi çocukları arasında başlayan bir tartışmayla başladığı, ailelerin de araya girmesiyle kısa sürede büyüdüğü belirtildi. Tarafların birbirlerine sopa, tekme ve yumrukla saldırdığı kavgada ortam bir anda karıştı.

YARALILARIN DURUMU İYİ

Kavgada darp sonucu Mehmet U. (46), Ömer U. (21) ve Yusuf U. (20) ile karşı gruptan İsmail Y. (21), Kübra Y. (24) ve Mehmet Y. (18) yaralandı. Olay yerine gelen polis ekipleri müdahaleyle kavga sonlandırırken, 112 Acil Sağlık ekipleri yaralıları İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. İddiaya göre tartışmanın işçi çocukları arasında başladığı, ancak ailelerin de olaya dahil olmasıyla şiddet boyutuna ulaştığı ifade edildi.