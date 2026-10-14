14 Ekim 2026 sabahı Halk TV'nin İstanbul'daki merkez binasına düzenlenen polis operasyonuyla kanala kayyum atanması ve televizyon yayınlarının durdurulması, kanalın sahibi iş insanı Cafer Mahiroğlu’nu hakkında yapılan aramaları arttırdı.

Cafer Mahiroğlu kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında?

Cafer Mahiroğlu, 1966 yılında Sivas’ın Gürün ilçesine bağlı Akpınar köyünde dünyaya geldi. 6 çocuklu bir ailenin en küçüğü olan Mahiroğlu, henüz bebekken babasını kaybetti. İlk ve ortaöğrenimini Sivas’ta tamamladıktan sonra İstanbul’da lise eğitimini bitirdi.

1984 yılında, henüz 18 yaşındayken İngilizce öğrenmek amacıyla öğrenci olarak İngiltere’nin başkenti Londra’ya gitti. İş hayatına sıfırdan başlayan Mahiroğlu, İngiltere’deki ilk yıllarında konfeksiyon sektöründe ütücülük ve temizlik dahil olmak üzere çeşitli işlerde çalışarak deneyim kazandı.

Tekstil sektöründe kısa sürede kendi işini kuracak seviyeye gelen Mahiroğlu, edindiği birikimlerle konfeksiyon atölyesi işletmeye başladı.

İş hayatındaki yatırımlarına medyayı da ekleyen Cafer Mahiroğlu, Ocak 2020’de muhalif çizgisiyle bilinen Halk TV’yi satın alarak televizyon yayıncılığına adım attı.

14 Ekim 2026 sabahında Halk TV’nin İstanbul’daki merkez binasına polis baskını düzenlendi, kanala kayyum atandı ve televizyon yayını durduruldu. Mahiroğlu, bu şafak operasyonunu ve kayyum sürecini bizzat kendi sosyal medya (X) hesabından kamuoyuna duyurdu.