İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu hakkında yürüttüğü soruşturmada BUSTECH Araç Bakım Onarım Hizmetleri A.Ş. isimli şirket de yer aldı.

Cumhuriyet'ten Yusuf Körükmez'in haberine göre, soruşturma dosyasında Mahiroğlu’nun, İzmir Büyükşehir Belediyesi nezdindeki bağlantılarını kullanarak şirketin kurulmasını sağladığı, yönetimi güvendiği isimlere devrettiği ve belediye ihaleleri üzerinden haksız menfaat temin ettiği iddia edildi.

Ancak, savcılığın soruşturmaya ilişkin açıklamasında yakın zamanda AKP'ye katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın ya da üst düzey bir belediye personelinin adı yer almadı.

14.4 MİLYON TL'LİK RÜŞVET VE FAHİŞ FİYAT İDDİASI

Soruşturma dosyasındaki kayıtlarda, ihale süreçleriyle bağlantılı olarak 14 milyon 464 bin TL tutarında kayıtsız rüşvet ödemesi yapıldığı öne sürüldü. Şirket üzerinden alınan işlerde fahiş fiyatlamalara gidildiği ve elde edilen haksız kazancın Mahiroğlu ile ilişkili firmalara aktarıldığı belirtilirken, dosyadaki ihale kronolojisi de mercek altına alındı.

YAKALAMA KARARINA RAĞMEN MİLYONLUK İHALELER VERİLDİ

Savcılık kayıtlarına göre Mahiroğlu’nun 10 Mart 2025’te yurt dışına çıkmasından sadece 18 gün sonra BUSTECH firması İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden pazarlık usulüyle 164.7 milyon liralık "yedek parça değişimi" ihalesini aldı.

Haziran 2025’te Mahiroğlu hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karşın, Temmuz 2025’te aynı firmaya 332.6 milyon liralık bir ihale daha verildi. Son olarak Ağustos 2026’da çekici ve kurtarıcı araçların 40 günlük bakımı için açılan ihaleye tek başına giren BUSTECH ile 126.6 milyon liralık sözleşme imzalandı.

ŞERHİ AKP'Lİ MECLİS ÜYELERİ DÜŞMÜŞTÜ

Toplamda 624 milyon lirayı bulan ihale trafiğine rağmen savcılık açıklamasında Cemil Tugay veya üst düzey bir belediye yöneticisinin adının geçmemesi dikkat çekti. Öte yandan BUSTECH firmasının İzmir Büyükşehir Meclisi’nin 2024 yılı denetim raporunda AK Partili meclis üyeleri tarafından 11 maddelik şerh yazısıyla eleştirildiği ve alt yüklenici olarak iş yapmasının daha önce de gündeme getirildiği hatırlatıldı.