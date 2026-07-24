Cumhuriyet Halk Partisi’nin Seçilmiş İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla CHP üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.

'PARTİMDEN İSTİFA EDİYORUM'

Güç paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Yeni bir başlangıç için yola çıkıyoruz! Yolumuz iktidar yolu, yolumuz milletimizin umudunu büyütecek yeni bir mücadele yoludur. Bugün bu yeni yolun öncülüğünü Genel Başkanımız Özgür Özel ve milletvekillerimiz yaptı. Ben de yıllarca emek verdiğim, mücadele ettiğim ancak bugün iktidarın yargı sopasıyla iradesi gasbedilen partimden istifa ediyorum.

'HEDEFİMİZ, İKTİDAR OLMAK'

Geçmişimizin mücadelesini ve değerlerini geride bırakmadan, onları geleceğe taşıyarak yeni bir sayfa açıyoruz. Genel Başkanımız Özgür Özel’le, yol arkadaşlarımızla ve milletimizle birlikte çıktığımız bu yeni yolda hedefimiz nettir: İktidar olmak! Yeni bir umutla, yeni bir mücadeleyle Türkiye’yi değiştirmek için yola çıkıyoruz. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun, yolumuz açık olsun”.

GÖREVDEN ALINMIŞTI

Güç, butlan olarak CHP Genel Başkanlığı’na dönen Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından görevden alınmıştı.