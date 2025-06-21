Çağatay Ulusoy, başrolünde yer aldığı 'Eşref Rüya' dizisinin sezon finali sonrası çifte vatandaşlıkla gündeme geldi. Ailesinin kökeni Bulgaristan olan Ulusoy, vatandaşlık işlemlerini tamamlayarak çifte vatandaş oldu.
Oyuncu dizisi sezon finali yapar yapmaz vatandaşlık işlemleri için Bulgaristan'a gitti. İşlemleri tamamlanan Ulusoy, Bulgaristan vatandaşlığını aldı.
GÖREVLİ MEMUR FOTOĞRAF PAYLAŞTI
İstanbul'da doğup büyüyen Ulusoy'un anne tarafı Boşnak, baba tarafı ise Bulgaristanlı. Oyuncunun vatandaşlık işlemleri sonrası görevli memurla çekildiği fotoğraf sosyal medyada gündem oldu.