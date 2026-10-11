Oyuncu Çağatay Ulusoy, ailesiyle birlikte Bulgaristan’ın Belilom (Duranköy) köyünü ziyaret etti. Babasının memleketine giden Ulusoy, burada akrabaları ve hemşehrileriyle buluştu.

Ziyaret sırasında köy sakinleriyle sohbet eden oyuncu, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenlerle hatıra fotoğrafları çektirdi. Ulusoy’un bir dükkânın önünde köylülerle verdiği pozlar da ziyaretin öne çıkan kareleri arasında yer aldı.

BULGARİSTAN VATANDAŞLIĞI ALMIŞTI

İstanbul’da dünyaya gelen Çağatay Ulusoy’un ailesinin anne tarafından Boşnak, baba tarafından ise Bulgaristan göçmeni olduğu biliniyor.

Oyuncu, geçen yıl Bulgaristan’a giderek çifte vatandaşlık başvurusunda bulunmuştu. Ulusoy’un Bulgaristan vatandaşlığını aldığı da başvuru işlemleri sırasında çekilen bir fotoğrafın ortaya çıkmasıyla gündeme gelmişti.

Ailesiyle gerçekleştirdiği köy ziyaretiyle gündeme gelen Ulusoy, akrabaları ve hemşehrileriyle bir araya gelerek hatıra fotoğrafları çektirdi. Ziyaretten paylaşılan kareler, oyuncunun hayranlarının da ilgisini çekti.