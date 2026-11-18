Oyuncu Çağatay Ulusoy, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Aslıhan Malbora ile Etiler'de bir mekandan çıkarken görüntülendi. Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre çift, akşam yemeğinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

KUZENİNİN ZİYARETİ İÇİN BULUŞTULAR

Çağatay Ulusoy, kuzeninin ziyareti nedeniyle bir araya geldiklerini ve birlikte yemek yediklerini söyledi. Son dönemde verdiği kilolarla da gündeme gelen oyuncuya zayıflama sırrı soruldu. Ulusoy, yalnızca diyet yaptığını belirtti.

“GENELDE DİNLENMEYE ÇALIŞIYORUM”

Sete ara verdiği dönemlerde neler yaptığı sorulan oyuncu, “Genelde dinlenmeye çalışıyorum” yanıtını verdi. Ulusoy, ardından sevgilisi Aslıhan Malbora ile otomobiline binerek mekandan ayrıldı.