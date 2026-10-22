Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, yakın arkadaşı Burak Yamantürk ile Yeniköy’de motosikletleriyle objektiflere yansıdı. Habertürk’ten Onur Aydın’ın haberine göre Tatlıtuğ, Itır Esen ve Engin Aykanat’ın düğününde Çağatay Ulusoy ile yan yana görüntülenmesinin ardından gündeme gelen küslük iddialarına yanıt verdi.

“CEVAP BİLE VERMEK İSTEMİYORUM”

Uzun süredir Çağatay Ulusoy ile küs oldukları öne sürülen Kıvanç Tatlıtuğ, ikilinin dargınlığının sona erdiği yönündeki iddialar hakkında kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

Tatlıtuğ, hakkındaki haberleri eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

“Bazen benim hakkımda haberlerde yazılan senaryolar, oynadığım projelerin senaryolarından daha yaratıcı. O yüzden bununla alakalı ben ne diyeyim ki? Cevap bile vermek istemiyorum.”

Oyuncunun bu sözleri, Çağatay Ulusoy ile aralarında küslük bulunduğu ve barıştıkları yönündeki iddialara mesafeli yaklaşımı olarak yorumlandı.