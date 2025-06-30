Demet Özdemir'le beraber Eşref Rüya dizisinde başrol paylaşan Çağatay Ulusoy, dizinin sezon finaline girmesiyle tatile çıktı. İmaj değişimine giden Ulusoy, sakallarını keserek yeni haliyle paylaşım yaptı. Oyuncunun yeni imajını gören hayranları sosyal medyada yorum yağmuruna tuttu.
YENİ İMAJI GÜNDEM OLDU
Kanal D ekranlarında yayınlanan Eşref Rüya dizisiyle gündemden düşmeyen Ulusoy bu kez yeni imajıyla sosyal medyada gündem oldu.
Sakallarını kesen ünlü oyuncunun yeni imajı hayranları tarafından beğenildi. Bazı kullanıcılar ise Yaprak Dökümü'nün Oğuz'una benzetti.
Ulusoy geçen günlerde de Bulgaristan vatandaşlığı alarak çifte vatandaş olmuştu.