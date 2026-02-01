Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, basın toplantısında bir sporuya oldukça sinirlendi. Bir basın mensubu, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında Çağdaş Atan'a, "Sosyal medyaya neden bu kadar takılıyorsunuz? Kapatıverin gitsin, bakmayın. Sizin zamanınızı alıyor, sahaya odaklanın" şeklinde soru yöneltti.

Atan’ın cevabı şu şekilde:

"Sen soru mu sordun yoksa fırça mı attın bana anlamadım ben. Biraz haddinizi bilin bence. Soru sorarsanız burada her soruya cevap vermeye çalışıyorum. Attığımız ilk gole bakarsan nasıl çalıştığımızı, ortadan mı kenarlardan mı geldiğimizi çok rahat görebilirsiniz ama bence onu görmek istemiyor gibi hareket ediyorsunuz bazen. Sosyal medyayı ben takip etmiyorum. Sosyal medyaya takılı değilim. Ben sadece taraftarımı tribünde görmek istiyorum. Ben gelmeden önce son 4 iç saha maçını kaybetmiş Konyaspor'dan bahsediyoruz. Ben taraftarımızın desteğini istiyorum sadece. Eleştiri kadar normal bir durum yok. Eleştirilmekten çekinen bir teknik adam değilim. Etkilendiğimle ilgili çok yanlış yerdesiniz, hiç etkilenmiyorum. Ben sadece oyuncularımı korumaya çalışıyorum. Bütün sorumluluğu kendi üzerime almak istiyorum. Tüm taraftarlarımızı da tribünlere davet ediyorum. Benim beklentim bu. Eleştiriler bana olsun, oyuncular rahat bırakılsın, onun derdindeyim. Bence objektif olmayan bir yorum yaptınız. Bana biraz aykırı ve çok sivri geldi, söylemem lazım."