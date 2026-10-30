Boluspor maçı hazırlıklarını sürdüren Sivasspor'da göreve yeni başlayan teknik direktör Çağdaş Çavuş, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sivasspor'a geldiği için mutlu olduğunu söyleyen teknik direktör Çağdaş Çavuş, "Sivas ve Sivasspor benim için çok özel bir yere sahip. Burada bulunduğumuz süre içerisinde çok değerli paylaşımlarımız ve güzel anılarımız oldu. Sivasspor benim için yalnızca memleketimin takımı olması nedeniyle değil, burada geçirdiğim güzel zamanlar ve biriktirdiğim anılar nedeniyle de çok kıymetli. Yaklaşık 10 yıl olmuş. Hem Süper Lig’de hem de 1’inci Lig’de şampiyonluğa giden süreçlerde teknik ekibin içerisinde yer aldım. Bu nedenle yeniden burada olmak benim için gerçekten çok keyifli ve özel. Şehrin beklentilerini ve büyük bir marka olan Sivasspor’un taşıdığı değeri çok iyi biliyorum. Sizlerin de bu takımdan neler beklediğinin farkındayım. Umut ediyorum ki süreç içerisinde hep birlikte çok güzel anılar ve zamanlar biriktirmeye devam edeceğiz. Başkanımız, yöneticilerimiz, teknik ekibimiz, personelimiz ve oyuncu grubumuzla birlikte, bu kulübe büyük destek veren, tribünleri dolduran taraftarlarımızla el ele vererek takımımızı istenilen noktaya taşımak için çalışacağız" ifadelerini kullandı

'BEN VE EKİBİM BUNA HAZIRIZ'

Daha önce çalıştırdığı takımlarda çeşitli başarılar elde ettiğini söyleyen Çavuş, "Benim bugüne kadar neler yaptığım ve buraya tesadüfen gelmediğim ortada. Daha önce çalıştığım takımlarda 2-3 play-off finali oynadım ve bir şampiyonluk yaşadım. Geçen sezon Iğdır FK'da son 16 maçta 32 puan toplayan bir takım ortaya koyduk. Çorum FK'da da önemli işler yaptık. Tabii ki bazen bazı şeyler istediğiniz gibi sonuçlanmayabiliyor. Ancak ortaya koyduğumuz gerçekler ve başarılarımız var. Bunları, sizlerin beni ve teknik ekibimi daha yakından tanıması adına anlatıyorum. Bu süreci birlik ve beraberlik içerisinde geçirerek camiamızı, şehrimizi ve halkımızı mutlu edecek noktaya taşımak için elimizden geleni yapacağız. Bu bir süreç. Bu sürecin içerisinde olumlu ve olumsuz gelişmeler yaşanacaktır. Biz de bunları en az hasarla atlatıp olumsuzlukları mümkün olduğunca telafi ederek takımımızı istediği noktaya taşımak istiyoruz. Bunu yaparken taraftarımıza keyif veren, sahada mücadele eden bir takım oluşturmayı hedefliyoruz. Ben ve ekibim buna hazırız. Oyuncu grubunda da bu isteği ve enerjiyi net bir şekilde görüyorum. Umut ediyorum ki zaman içerisinde süreç istediğimiz gibi ilerleyecektir" açıklamalarında bulundu.

'ÖNEMLİ İŞLER ORTAYA KOYDUK'

Kariyeri hakkında da bilgi veren 43 yaşındaki çalıştırıcı, "Profesyonel liglerde 17'nci yılım. 8 yıl Mesut Hoca ile birlikte çalıştım ve yardımcılığını yaptım. Sonrasında teknik direktörlük kariyerime başladım. Özellikle hedefe oynayan takımlarda görev aldım. Bu süreçte hem istatistikler hem de saha içerisindeki organizasyonlarla önemli işler ortaya koyduk. Beni ve teknik ekibimi bu seviyeye getiren en önemli unsurların başında saha içerisindeki çalışkanlığımız ve enerjimiz geliyor. Bundan sonraki süreçte de aynı anlayışla çalışmaya devam edeceğiz. Genç ve tecrübeli oyuncular konusuna birlikte değinebiliriz. Çünkü 17 yıllık profesyonel futbol deneyimimizin yanı sıra akademiden gelen bir yönümüz de var. Bir dönem öğretim görevliliği de yaptık. Tüm bu birikimlerimizi bir araya getirdiğimizde futbol adına elimizde çok değerli doneler oluştu. Umut ediyorum ki bu güzel camiayla birlikte geçireceğimiz süreci çok daha iyi noktalara taşırız" diyerek sözlerini tamamladı.