İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen "uyuşturucu" soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Daha önce gözaltına alınan isimlerden biri olan ve uyuşturucu testi pozitif çıkan oyuncu Çağla Boz dahil beş kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Çağla Boz, Emek Emre ve Ü.D. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 tabanca, 334 fişek ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Jandarmadaki ifade işlemleri tamamlanan Çağla Boz, Emek Emre ve Ü.D. adliyeye sevk edildi.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.