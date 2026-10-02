İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme yaşandı.
Düzenlenen son operasyonda gözaltına alındıktan sonra ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılan oyuncu Çağla Boz'un Adli Tıp Kurumu'ndan alınan kan, saç ve idrar örneklerinin sonuçları belli oldu.
Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre, incelemede Boz'un test sonucu pozitif çıktı; Boz'un saç örneğinde kokain maddesi tespit edildi.
2 KİŞİNİN DAHA TEST SONUCU ÇIKTI
Boz'un yanı sıra Aydan Osmanlı ve Yeşim Yeşilçimen'in de uyuşturucu test sonuçları belli oldu.
Aydan Osmanlı’nın uyuşturucu testi pozitif çıkarken Yeşim Yeşilçimen’in testi ise negatif çıktı.
NE OLMUŞTU?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında 13 Eylül’de operasyon düzenlenmişti.
Operasyonda, aralarında oyuncu Çağla Boz’un da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Emek Emre ve Ünal Demir tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, Çağla Boz ise ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Öte yandan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Boz'un evinde yapılan aramada hassas terazi ele geçirilmişti.