Van'da düzenlenen düğünleri sosyal medyada gündem olan Mehmet Fatih Tançalan ile sosyal medya fenomeni eşi Çağla Öz Tançalan hakkında başlatılan soruşturma sürüyor. Kamuoyunda "Vanlı Kara Haydar" olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan'ın polis tarafından aranan eşi Çağla Öz Tançalan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. VAN'A GÖNDERİLECEK azeteci Emrullah Erdinç'in aktardığı bilgilere göre, İstanbul Mali Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Çağla Öz Tançalan'ın annesi uçakla soruşturmanın yürütüldüğü Van'a gönderildi. Gözaltındaki Çağla Öz Tançalan'ın da emniyetteki işlemlerinin ardından bu akşam veya yarın sabah uçakla Van Emniyet Müdürlüğü'ne götürülmesi bekleniyor. Soruşturma, Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor.

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