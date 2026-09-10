'Vanlı Kara Haydar' olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan hakkında yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Tançalan'ın eşi, sosyal medya fenomeni Çağla Öz, soruşturma kapsamında gözaltına alınarak ifade işlemleri için emniyet müdürlüğüne sevk edildi.

Sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesi bulunan Mehmet Fatih Tançalan hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor. Tançalan ile Çağla Öz'ün evliliği, 44 milyon TL değerindeki takılarla gündeme gelmişti.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tançalan, "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Tançalan'ın tutuklanmasının ardından Çağla Öz, sosyal medya hesaplarını kapatarak kamuoyundan uzaklaşmıştı. Dosyadaki son gelişmeyle birlikte Öz de soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Öz'ün emniyetteki ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Çağla Öz kimdir?

Çağla Öz, 11 Haziran 1999 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Sosyal medya fenomeni olarak tanınan Öz, özellikle lüks giyim ve aksesuar sektöründe faaliyet göster bir markanın da kurucusu...

İstanbul doğumlu olan Öz'ün ailesinin Selanik göçmeni olduğu belirtiliyor.

Çağla Öz, üniversite eğitimini Beykent Üniversitesi İşletme Bölümü'nde aldı.