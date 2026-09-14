Van'da düzenlenen düğünündeki abartılı düğün görüntüleri gündem olan sosyal medya fenomeni firari Çağla Öz Tançalan ile ilgili yeni gelişme yaşandı. Geçtiğimiz gün İstanbul'da gözaltına alınan ve Van'a gönderilen fenomenin emniyet ve savcılık ifadeleri tamamlandı. 2 TUTUKLAMA 2 ADLİ KONTROL Fenomen Çağla Öz Tançalan ve Mehmet Fatih Tançalan'ın yakını M.S.T. tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Çağla Öz Tançalan'ın annesi N.O. ile S.A. hakkında ise adli kontrol talep edildi. Hakimlik, Tançalan ve M.S.T.'nin tutuklanmasına hükmederken; N.O. ile S.A. hakkında ise imza yükümlülüğü ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı uygulandı. EŞİNE TUTUKLAMA Sosyal medyada "Vanlı Kara Haydar" olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan'ın Van'da düzenlenen düğününe ait görüntüler gündem olmuştu. Görüntülerin ardından Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mehmet Fatih Tançalan, "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

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