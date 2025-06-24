Sunucu, oyuncu, manken, iki çocuk annesi Çağla Şıkel, geçenlerde Instagram hesabından paylaştığı kahvaltı tabağıyla çok konuşulmuştu.

46 yaşındaki ünlü mankenin kahvaltı tabağında biraz çiğ kuruyemiş ve 5 haptan oluşuyordu.

Kimi bu sabah öğününü normal karşılarken kimi de sağlıksız buldu.

Ünlü isim ise eleştirilere "Sanki kurbağa bacağı yemişim gibi yorumlar yapılmış. Aç uyanmadığım için böyle kuruyemişle geçirdiğim öğünlerim oluyor. Her sabah vitaminlerim var, onları kullanıyorum. Doğal bir şekilde paylaştım, olay olsun diye paylaşmadım. Denge meselesi bu. Yemeği dengelemek gibi" yanıtını vermişti.

Çağla Şıkel şimdi de tatil paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Annesi ve iki oğluyla Bali'ye giden 46 yaşındaki Şıkel, burada çekildiği renkli kareleri takipçilerine sundu.