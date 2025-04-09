

Çağla Şıkel, sunucu, oyuncu, manken... "10 parmağında 10 marifet" dediklerimizden. Yıllardır ekranda ama yüzü hiç eskimiyor.

Şimdilerde de 'Çağla ile Yeni Bir Gün' isimli gündüz kuşağı programıyla sevenleriyle buluşuyor.

Aynı zamanda iki çocuk annesi olan Çağla Şıkel, geçen günlerde Instagram hesabından paylaştığı kahvaltı tabağıyla çok konuşuldu.

46 yaşındaki ünlü mankenin kahvaltı tabağında biraz çiğ kuruyemiş ve 5 haptan oluşuyordu.

Şıkel, takipçilerini ikiye böldü. Kimi sabah öğününü normal karşılarken kimi de sağlıksız bularak eleştirdi.

Önceki gün Etiler'de görüntülenen ünlü isim, konu hakkında şunları söyledi:

"Sanki kurbağa bacağı yemişim gibi yorumlar yapılmış. Aç uyanmadığım için böyle kuruyemişle geçirdiğim öğünlerim oluyor. Her sabah vitaminlerim var, onları kullanıyorum. Doğal bir şekilde paylaştım, olay olsun diye paylaşmadım. Denge meselesi bu. Yemeği dengelemek gibi."