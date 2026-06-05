Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Çağla Şıkel, son günlerde yeni aşkıyla magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olmuştu. Çeşme'de genç sevgilisi Mertcan Tunca ile objektiflere yansıyan ünlü sunucu, katıldığı bir etkinlikte ilişkisi hakkında yöneltilen sorulara dikkat çeken yanıtlar verdi. Şıkel, özel yaşamını kamuoyu önünde konuşmak istemediğini bir kez daha vurguladı.

TONU DEĞİŞTİ

Son günlerde Mertcan Tunca ile yaşadığı ilişkiyle gündemde olan Şıkel'e yeni aşkı hakkında sorular yöneltildi.

Ancak ünlü isim, bu konuda konuşmak istemediğini açık bir dille ifade etti.

Gazetecilerin ilişkisinin nasıl gittiğine yönelik sorularına yanıt veren Şıkel, "Biliyorsunuz böyle sorularda benim tonum değişiyor. Ben sizi hiç kırmak istemem ama hiç konuşmak istemediğim bir konu." dedi.

''ADI ÜSTÜNDE ÖZEL YAŞAM''

Özel hayatını medyadan uzak tutmayı tercih ettiğini belirten Çağla Şıkel, açıklamalarında bu konudaki hassasiyetini bir kez daha dile getirdi.

Şıkel, "Bir şey diyemem. Yansıtmak istediğim bir alanım değil yaşantımda. Yansıtmak ve paylaşmak istediğim bir şey değil. Adı üstünde özel yaşam. Hiçbir zaman konuşmadım, konuşmayacağım." ifadelerini kullandı.

ÇEŞME'DE İLK KEZ GÖRÜNTÜLENMİŞLERDİ

Çağla Şıkel ve Mertcan Tunca, geçtiğimiz günlerde Çeşme sahillerinde birlikte görüntülenmiş ve ikilinin samimi halleri magazin gündemine damga vurmuştu. Uzun süredir özel hayatıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmayan Şıkel'in yeni ilişkisinin ortaya çıkması sosyal medyada da geniş yankı uyandırmıştı.