Çağla Şıkel sunucu, oyuncu, model. "10 parmağında 10 marifet"dediklerimizden. Yıllardır ekranda ama yüzü hiç eskimiyor.

Şimdilerde de 'Çağla ile Yeni Bir Gün' isimli gündüz kuşağı programıyla sevenleriyle buluşuyor.

Aynı zamanda iki çocuk annesi olan Çağla Şıkel, her daim bu kadar enerjik ve canlı gözükmeyi nasıl başardığını açıkladı.

Şıkel, geçen günlerde sunucusu olduğu 'Tanyeli için Kalplerimiz 1 Olsun' konseri sonrası muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Çağla Şıkel her gün keçi sütü, zerdeçal, Hindistan cevizi ve bal ile hazırlanan altın sütü tükettiğini söyledi.

Günlük çalışmalarına başlamadan mutlaka bu özel karışımı içen Şıkel, sağlıklı beslenme düzeni ve düzenli sporla da formunu koruyor.